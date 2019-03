Porsche Taycan laat weer een beetje van zich zien

In september wordt de nieuwe Porsche Taycan pas officieel onthuld, maar de Duitsers zijn nu al begonnen met het geven van raadplaatjes.

Eerst was het de Porsche Mission E, maar inmiddels heeft de eerste elektrische Porsche een naam; de Taycan. Nu is het alleen nog gissen naar de vormen van het productiemodel, want de uiteindelijke versie van Taycan wordt pas in september vrijgegeven. Porsche openbaart in aanloop op de introductie al wat beelden van dat productierijpe exemplaar, maar dan wel voorzien van felgekleurde strepen.

Zeer snel laden

In 2020 moet de Taycan in de showroom staan met een elektrisch rijbereik van circa 500 kilometer. Via supersnelladen moet 80 procent van die actieradius al in een kwartiertje te laden zijn. Het vermogen van de Taycan zal 600 pk bedragen en de sprint van nul naar honderd verloopt in minder dan 3,5 seconden. Dubbele snelheden worden vanuit stilstand in 12 telen behaald. Waarschijnlijk kost de Taycan zo’n 110.000 euro, want eerder meldde Porsche dat vanafprijs hoger is dan een Cayenne, maar lager dan die van de Panamera. Inmiddels is de Taycan wereldwijd al 20.000 keer besteld.