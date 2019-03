Porsche Taycan gaat als warme broodjes

Er is veel vraag naar de Taycan; Porsche’s eerste elektrische model. Meer dan 20.000 geïnteresseerden hebben hun naam inmiddels op de bestellijst gezet.

Porsche lijkt de spijker precies op de kop te slaan met de Taycan, want op de elektrische aangedreven sportwagen wordt flink ingetekend. Wereldwijd staan er meer dan 20.000 namen op de bestellijst volgens het merk. Best opvallend, want pas in september wordt het definitieve ontwerp van de Taycan geopenbaard. Aan het eind van dit kalenderjaar starten de eerste leveringen.

Supersnelladen

Wat de potentiële Taycan-kopers wel al weten is dat de stekker-Porsche in minder dan 3,5 tel van nul naar honderd sprint. De actieradius zal meer dan 500 kilometer zijn, meldt Porsche. Via supersnelladen kan er in 4 minuten 100 kilometer extra rijbereik worden ‘getankt’.