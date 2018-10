Porsche Taycan aanzet tot waar elektro-offensief

In 2025 zal waarschijnlijk meer dan vijftig procent van haar geleverde modellen elektrisch zijn, aldus Porsche. Zo is de Taycan (komst in 2020) al 10.000 keer besteld en in 2022 komt daar nog een stekker-SUV bij.



Naar verwachting zal Porsche dit jaar wereldwijd zo’n 250.000 auto’s verkopen. Volledig elektrische aangedreven modellen zitten daar nog niet tussen, maar vanaf 2020 verandert dat. Dan staat de langverwachte Taycan in de showroom. Van de elektrische sportwagen denkt het merk zo’n 25.000 exemplaren te verkopen op jaarbasis. Dat de Taycan twee jaar voor z’n debuut al populair is, blijkt uit de 10.000 bestellingen die inmiddels zijn geplaatst.





Elektrische SUV

Dat Porsche uitkijkt naar elektrificatie blijkt uit de uitspraken van Lutz Meschke, vice-voorzitter van de raad van bestuur en Chief Financial Officer van Porsche: “We verwachten dat meer dan vijftig procent van de geleverde Porsche-modellen in 2025 elektrisch zal zijn”. Ook de komst van een tweede volledig elektrische Porsche moet daartoe bijdragen. Vanaf 2022 krijgt de Taycan gezelschap van een SUV met een stekker. Om de elektrificatie van Porsche tot een succes te maken, investeren de Duitsers de komende vier jaar liefst zes miljard euro. Zo is Porsche net als Audi, BMW, Daimler en Ford in de joint venture IONITY gestapt; een netwerk van vierhonderd Europese snellaadstations die ieder tot 350 kW kunnen leveren. Dankzij een 800 Volt-systeem is de Taycan in vijftien minuten aan de snellader goed voor actieradius van ongeveer 400 kilometer.



De Taycan moet straks iets duurder worden dan een Cayenne, maar goedkoper dan de Panamera. Momenteel starten beide modellen net iets boven de 110.000 euro.