Carros nieuwsflash: Porsche, Renault en Mercedes-Benz

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van vrijdag 17 maart: Porsche Macan gaat elektrisch, Renault Mégane RS krijgt krachtbron van Alpine A110 en verbeterde autonome functies voor Mercedes-Benz S-Klasse.

Porsche Macan rond 2020 elektrisch

Dat Porsche de komende jaren kiest voor elektrificatie van zijn modelreeks is geen geheim meer. De Mission E is over twee jaar de eerste Porsche met een volledig elektrische aandrijflijn. Op de autosalon van Genève heeft de verkoopchef van Porsche, Detlev von Platen, laten doorschemeren dat de Macan wel eens de volgende elektrische Porsche kan zijn. Die elektrische versie zou er dan in 2020 aankomen. Ook komen er plug-in hybrides van de 911, Boxster en Cayman.



Renault Mégane RS leent bij Alpine A110

De 1,8 liter viercilinder turbomotor de nieuwe Alpine A110 van 252 pk aan vermogen voorziet, zien we binnenkort terug in de Renault Mégane RS. In de hothatch krijgt de krachtbron echter flink wat meer vermogen, want de 300 pk-grens wordt zeker geslecht. Broodnodig ook, want de Mégane RS is zeker 400 kilo zwaarder dan de 1.080 kilo zware Alpine A110.



Facelift S-Klasse gaat samen met verbeterde autonome functies

Dit najaar ondergaat de Mercedes-Benz S-Klasse een facelift en dat is meteen het moment voor de Duitsers om de rij-assistentiesystemen een update te geven. De belangrijkste doorontwikkeling is het nieuw ontwikkelde Active Distance-technologie, waarbij verregaand gebruik wordt gemaakt van de gegevens van de satellietdata uit het navigatiesysteem, naast de eigen ‘ogen’ van de auto. Zo remt de auto automatisch af of accelereert op basis van de omgevingskenmerken die het systeem detecteert. Op basis van de routekaart weet de auto van te voren waar de bochten zitten, rotondes of waar de afrit van de snelweg zich bevindt.