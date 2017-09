Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is een heuse beul

De hybride aangedreven Panamera Sport Turismo is een lange afstands-Porsche met wel erg veel pit. Het systeemvermogen loopt immers op tot 680 pk.

De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is in principe ontworpen als comfortabele reiswagen. Dankzij z’n verhoogde daklijn ten opzichte van de sportlimousine loopt het laadvolume op tot bijna 1.300 liter. Porsche gebruikt zelfs woorden als ‘praktisch’ en ‘een betere in- en uitstap’ om de auto aan te prijzen. Je zou bijna denken dat de Sport Turismo een gezapige familiewagen is. Om voor eens en altijd te onderstrepen dat sportiviteit de boventoon voert, introduceert Porsche nu een topversie met 680 pk.



Snel en zuinig

De nieuwe plug-in hybride heet officieel de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Een hele mond vol, maar onthoud vooral dat een 4,0-liter V8 samenwerkt met een elektromotor. Door de samenwerking is al bij 1.400 tpm een fors koppel van 850 Nm beschikbaar. In 3,4 seconden sprint de vierwielaangedreven Sport Turismo van 0 naar 100 km/u. En van 0 naar 200 km/u neemt slechts 11,9 tellen in beslag. Dankzij de elektromotor is de E-Hybrid in staat een kleine 50 kilometer volledig elektrisch af te leggen. Volgens Porsche drukt die eigenschap het gemiddelde brandstofverbruik naar 3 liter op 100 kilometer.



Slimme spoiler

Om de wegligging van de rappe Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo te verbeteren is een adaptieve achterspoiler gemonteerd. De vleugel past z’n stand aan de gekozen rijmodus aan en genereert tot 50 kilo aan extra downforce. De spoiler houdt zelfs rekening met een geopend panoramadak om zo elke vorm van turbulentie tegen te gaan.

De Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo staat vanaf november in de showroom vanaf 202.400 euro.