Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid: supersnelle chauffeursauto

De Porsche Panamera kies je meestal om op de achterbank te zitten. Met de komst van de 680 pk sterke Turbo S E-Hybrid is de neiging echter groot om je chauffeur de laan uit te sturen.

De Porsche 911 en 718 zijn onmiskenbaar rijdersauto’s. De Macan en de Cayenne zoeken al veel meer de concessie met praktisch nut. De Porsche Panamera blijft dan over als luxe limousine. Daar rijd je meestal niet zelf in, maar je wordt gereden. Het sportieve karakter van een Porsche had de Panamera altijd al – de 550 pk sterke Panamera Turbo als ultiem bewijs – maar toch mistten ze in Stuttgart een absolute topmotorisering. Nou, die is er nu.



Verbluffend

De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid kopppelt een 4-liter V8-benzinemotor van 550 pk aan een elektromotor van 136 pk. Het systeemvermogen loopt zo op tot een verbluffende 680 pk terwijl het maximumkoppel 850 Nm bedraagt. De klassieke sprint verloopt in 3,4 tellen, terwijl de topsnelheid 310 km/u bedraagt.



Wielbasis

Als de Panamera Turbo S E-Hybrid in juli in de showroom staat kun je kiezen uit een standaard wielbasis of een wielbasis met 15 centimeter meer; de Executive-uitvoering. Per gewonnen centimeter betaal je overigens bijna 1.000 euro meer, want de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid start bij € 198.600, terwijl de Turbo S E-Hybrid Executive vanaf € 212.300 mee mag.