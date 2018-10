Porsche Panamera als nieuwe smaak: de GTS

De Porsche Panamera en Panamera Sport Turismo zijn al in veel configuraties te rijden, maar er komt er nóg een bij: de GTS. Die versie beschikt over een 460 pk sterke 4,0-liter V8 bi-turbomotor.



Met een fors vermogen van 460 pk is de Porsche Panamera GTS natuurlijk nog lang niet de krachtigste Panamera die je kunt kopen. De Panamera Turbo schopt het namelijk moeiteloos tot 550 pk. De GTS neemt dan ook een plaatsje ergens midden in het gamma in van de Panamera-reeks. De 4,0-liter V8 bi-turbomotor biedt meer dan voldoende sportiviteit. Mede dankzij een maximumkoppel van 620 Nm sprinten de Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo in 4,1 seconden van nul naar honderd. Ten opzichte van de vorige generatie GTS is de Panamera 20 pk en 100 Nm krachtiger geworden. De topsnelheid ligt rond de 290 km/u.

Sportieve configuratie

Het sportieve karakter van de GTS blijkt uit een sportonderstel dat met 10 millimeter is verlaagd en uit sportievere instellingen van de demping. Standaard is de Panamera GTS bovendien uitgerust met adaptieve luchtvering met driekamer-technologie. Met de introductie van de nieuwe generatie Panamera GTS stapt ook het Head-Up Display over naar de modelreeks.

Donkere accenten

De Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo zijn herkenbaar aan het SportDesign Pakket. Dat voorziet onder meer in een aantal donkere exterieurelementen zoals een zwart front. Verder zijn 20- inch Panamera Design wielen standaard. In het interieur is veel zwart alcantara en geanodiseerd aluminium te vinden.

De Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo staan vanaf december in de showroom met prijzen vanaf respectievelijk 189.500 en 195.600 euro.