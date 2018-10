Porsche one-off afgehamerd op 2,75 miljoen euro

Omdat Porsche 70 jaar bestaat én omdat het graag iets voor het goede doel doet, veilde het sportwagenmerk een one-off; een handgebouwde – ‘restomodded’ – 911 993.

Eerder meldde we u al dat Porsche werkte aan een hedendaagse interpretatie van de luchtgekoelde 911 Turbo uit de 993-generatie. Die auto – een uniek exemplaar – is nu geveild voor liefst 3,1 miljoen dollar, ofwel 2,75 miljoen euro. Een flinke som geld, maar Porsche Classic was anderhalf jaar bezig om de auto van de grond af op te bouwen. Onder meer de 450 pk sterke luchtgekoelde 3,6-liter bi-turbo zescilinder boxermotor is compleet nieuw. Bovendien werd voor de goudgelakte 993 Turbo geen donorauto gebruikt; de meeste onderdelen kwamen uit het Porsche Classic-magazijn dat alleen al voor de 993 liefst 6.500 onderdelen groot is.

Chassisnummer

Wat de waarde van de auto waarschijnlijk ook heeft gestuwd is dat de auto een chassisnummer meekrijgt dat volgt op dat van de laatste 993 Turbo die in 1998 van de productielijn rolde. Een minpuntje: de one-off mag alleen op het circuit gebruikt worden.