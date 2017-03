Porsche Mission E komt in diverse smaken

De elektrisch aangedreven Porsche Mission E komt in verschillende vermogensvarianten. Ook denkt Porsche na over over-the-air updates voor haar nieuwkomer.

De Porsche Mission E zou in 2020 zijn opwachting moeten maken, maar het lijkt er sterk op dat het elektrisch aangedreven model al een jaartje eerder gelanceerd wordt. De vierzits Mission E moet zo’n 600 pk aan vermogen meekrijgen en een actieradius van 500 kilometer hebben, al staan er ook andere vermogensvarianten op de planning.



Op afstand

In dat opzicht kijkt Porsche duidelijk naar Tesla Motors die ook verschillende vermogens aanbiedt van hetzelfde model. De Tesla Model S is bijvoorbeeld verkrijgbaar met 60, 75, 90 en 100 kWh aan accucapaciteit. Wat Porsche ook bij de Amerikanen afkijkt, is de mogelijkheid om updates over-the-air te versturen. Porsche-topman Oliver Blume liet het Britse Autocar recent weten dat het wellicht mogelijk wordt om het vermogen van de Mission E op afstand te upgraden.



Rijdersauto

Het nieuwe Porsche-model beschikt volgens Blume over niveau 4-techniek voor autonoom rijden. Dat betekent dat de auto zelfstandig rijdt zonder dat de bestuurder een oogje in het zeil hoeft te houden. Tegelijkertijd zegt Blume dat volledig autonoom rijden over langere afstanden niet beschikbaar wordt. Volgens hem is de Mission E vooral een rijdersauto.