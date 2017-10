440 pk voor Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition

Voor wie de Macan Turbo nog niet genoeg vertier biedt, is er nu de Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition. Door Porsche Exclusive Manufaktur met de hand afgebouwd.

De sterkste reguliere Porsche Macan die momenteel leverbaar is, is de 400 pk sterke Macan Turbo. Vorig jaar kwam daar al een overtreffende trap van in de vorm van de 440 pk sterke Macan Turbo met Performance Package. De Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition gaat nu weer een stapje verder. Wederom is de 3,6-liter V6 bi-turbomotor met 440 pk van de partij, maar er is nog meer aandacht voor uiterlijk vertoon.



Donkere accenten

De Macan Turbo Exclusive Performance Edition staat op 21-inch 911 Turbo Design wielen met in hoogglans zwart gelakte spaken. Ook donker getint zijn de led-achterlichten en de in hoogglans zwart gespoten diffuser, voorspoiler en sideblade. Voor het nodige contrast is er op deze onderdelen een karmijnrood striping aangebracht. In het interieur is het niet anders: zwart speelt een samenspel met rood. De zwartlederen bekleding kent Alcantara-elementen en granaatrode accenten.

Verder beschikt de Macan Turbo Exclusive Performance Edition over 390 mm gegroefde remschijven, een sportonderstel en een sportuitlaatsysteem. In 4,4 seconden staat de teller vanuit stilstand op 100 km/u, waarmee de reguliere Macan Turbo met twee tienden verslagen wordt. Een tussensprintje van 80 naar 120 km/u neemt overigens 2,6 seconden in beslag.

De Macan Turbo Exclusive Performance Edition is per direct te bestellen vanaf 158.400 euro.