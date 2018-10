Porsche Macan heeft prijskaartje: vanaf 85.600 euro

Eerst moet hij nog even naar z’n debuut tijdens de autotentoonstelling van Parijs, maar daarna rijdt de gefacelifte Macan vlug door naar de showrooms om vanaf december in de verkoop te gaan.

De Macan die vanaf deze week in Parijs staat is geen gloednieuw exemplaar, daarvoor zijn de wijzigingen met z’n voorganger te beperkt. De compacte broer van de Cayenne moet het dus doen met een facelift. Verwacht nieuwe bumperpartijen, de keuze uit andere nieuwe kleuren – mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic, Miamiblauw en krijt – en andere velgdesigns. Om weer prima binnen het familiegezicht te passen, voert de Macan voortaan aan de achterzijde een horizontale doorlopende led-lichtstrip.



Viercilinder

De Macan is na de facelift iets sportiever geworden. De ingenieurs van Porsche hebben namelijk gesleuteld aan het onderstel. Er is ook werk gaan zitten in de instapkrachtbron, de 2,0-liter viercilinder turbo-benzinemotor. Porsche verbeterde de verbrandingskamergeometrie en het benzinepartikelfilter. Het vermogen van bedraagt 245 pk en het koppel 370 Nm. In 6,7 seconden snel je met de basis-Macan van nul naar honderd.

GT-sportstuurwiel

Nieuw in het interieur is het 10,9-inch full HD touchscreen dat weer een stukje groter groeide dan het aanraakscherm in de vorige Macan. Op de optielijst staat voortaan een GT-sportstuurwiel. Andere extra is het nieuwe filehulpsysteem waarmee semi-autonoom rijden mogelijk is.