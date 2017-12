Carros nieuwsflash: ‘Porsche Macan als elektrische coupé’

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woensdag 13 december: Porsche heeft wilde plannen met haar SUV’s, snelle versies van de Audi Q2 in de maak en prijskaartjes voor Mercedes-Benz CLS zijn bekend.

Porsche-SUV’s als coupé en elektrisch

Volgens Automotive News Europe zal Porsche over een paar maanden aankondigen dat de volgende generatie Macan – die auto wordt rond 2022 verwacht – ook als volledige elektrische versie op de markt komt. Porsche-topman Oliver Blume zou dat gezegd hebben. Het medium beweert ook dat Porsche het aankomende jaar een besluit neemt over de komst van coupé-versies van de Macan en Cayenne.



Audi SQ2 en RSQ2 op komst

Autocar denkt te weten dat Audi werkt aan twee sportieve versies van haar Q2. De compacte SUV zal als SQ2 en daarna als RSQ2 verschijnen. De SQ2 kunnen we al in 2018 verwachten en onder de motorkap huist dan de 2.0 TFSI-motor uit de S3. Naar verwachting zal het vermogen iets lager liggen dan de 310 pk van de S3, maar reken nog altijd op circa 300 pk. Daarna is de weg vrij voor de RSQ2. Daarvoor wordt de krachtbron uit de RS3 gebruikt en die vijfcilinder schopt het tot 400 pk. De Mercedes-AMG GLA 45 lijkt een voorname concurrent.



Prijskaartjes voor Mercedes-Benz CLS zijn bekend

In maart volgend jaar staat de nieuwe Mercedes-Benz CLS in de showroom en daarom maakt de importeur nu al de prijzen bekend. De CLS 350d 4Matic is de goedkoopste van het trio dat z’n opwachting maakt en die 286 pk sterke versie gaat 93.242 euro kosten. De 340 pk sterke CLS 400d 4Matic is een paar duizend euro duurder; voor 97.719 mag hij mee naar huis. De voorlopige topversie is de CLS 450 4Matic met 367 pk. Met een vanafprijs van 98.303 valt dat model ook nog net onder de ton. Later in het jaar wordt het modelgamma aangevuld met andere motoriseringen.