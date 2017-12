Porsche Macan showt 5 ‘historische jasjes’ in Singapore

Porsche heeft in Azië 5 bijzondere versies van de Macan geïntroduceerd. Elke versie is uitgevoerd in historische racekleuren uit het verleden. De speciale ‘jasjes’ lijken alleen bestemd voor promotiedoeleinden.

De 5 bijzondere Macans zijn neergezet op 5 locaties die belangrijk zijn in de historie van Singapore, waarmee de rijke race-geschiedenis van Porsche wellicht iets geforceerd gekoppeld wordt aan de geschiedenis van de stadstaat. Het levert wel fraaie plaatjes op.

Martini Racing

Blauw, rood en zilver. Sinds de driekleur op de Porsche 917 verscheen die furore maakte op het circuit van Hockenheim in 1970 is Martini Racing uitgegroeid tot mythische proporties. We kennen de kleuren immers van successen in het rallyrijden, uit het toerklasse racen en – vooral – van de 24 Uur van Le Mans. De Macan in Martini Racing-uitdossing poseert voor het Holland Village in Singapore.



Rothmans design

In Armenian Street is de Macan gefotografeerd die een Rothmans-jasje heeft aangetrokken. De Porsche 956 die in 1982 in Le Mans debuteerde had een vergelijkbaar maatpak aan en was daarmee het symbool van de hegemonie van Porsche in de befaamde 24-uurs race. Porrsche bezette namelijk het complete podium.



Pink Pig

In Chinatown staat dit ‘roze biggetje’. De experimentele Porsche 917/20, een one-off, droeg een vergelijkbare roze outfit tijdens de Le Mans-editie van 1971. De auto was een combinatie van de short en long tail uitvoeringen van de 917 en viel op door zijn extreme vormen: breed, laag en diepe wielkasten.



Salzburg design

Op Ann Siang Hill werd de Macan in het rood van de Porsche 917 KH op de gevoelige plaat gezet. De 917 KH was de eerste Le Mans-racer die met de overwinning aan de haal ging.



Gulf design

Aan Haji Lane is de Macan geparkeerd in het lichtblauw van sponsor Gulf Oil. De kleuren werden wereldberoemd tijdens befaamde races aan het begin van de jaren zeventig, maar ook vooral door de film Le Mans met Steve McQueen uit 1971.