Porsche geeft het stuurwiel nooit op. Nou ja, niet als eerste

Er zal een dag zijn dat ook een Porsche zo autonoom is dat het stuurwiel niet meer nodig is. Maar die dag zullen de Duitsers zo lang mogelijk uitstellen, aldus het merk in een officieel statement.

Een Porsche koop je vooral om het stuur zelf in handen te nemen. Met een 911 over prachtige bergpassen scheuren bijvoorbeeld is zo’n beetje het ultieme genot voor een autoliefhebber. Maar ja, met die oprukkende autonome techniek hoeven we straks niets meer te doen in de auto. En dan is het stuurwiel ook niet meer nodig.

Geruststelling

Om Porsche-fans gerust te stellen kwam het merk onlangs met een opvallend statement. Niemand minder dan Lutz Meschke, in de directie van Porsche verantwoordelijk voor financiën en IT, zegt daarin dat we niet op korte termijn hoeven te vrezen voor het verdwijnen van het stuurwiel: “zelf rijden zal hopelijk het belangrijkste ding zijn in een Porsche voor een hele lange tijd. De sportauto’s van Porsche zullen een van de laatste auto’s zijn met een stuurwiel.”

InnoDrive

Momenteel zijn de Porsche Panamera en Cayenne uitgerust met het InnoDrive system waaronder diverse autonome functies vallen. Zo bevat het een adaptieve cruise control en een geavanceerde fileassistent. In volgende generaties zal de autonomie in die modellen alleen maar toenemen, maar dat zal in mindere mate gelden voor andere modellen die meer als pure rijdersauto’s worden gezien, zoals de 718 en 911. Toch verwacht Porsche dat zaken als een fileassistent en automatisch inparkeren op korte termijn must-haves worden in het luxesegment.

Upgrades op afstand

Meschke kijkt ook al vooruit naar de Mission E, het compleet elektrische model dat in 2019 op de markt komt. Het zal voorzien zijn van een systeem dat het op afstand updaten van de auto mogelijk maakt. Zo kun je bijvoorbeeld een upgrade – lees: tijdelijk meer pk’s – bestellen als je een weekendje naar het circuit wil.