Porsche Cayenne komt te vroeg onder het doek vandaan

Sommige auto-journalisten worden van al die teaser-foto’s een beetje moe. Als er dan een kans is het model te vroeg in volle glorie te onthullen, doen ze dat maar al te graag. Zie hier de nieuwe Porsche Cayenne.

Eigenlijk is het maar een rare bezigheid dat ‘teasen’. Aspirant-kopers en de schrijvende pers voor een nieuw model lekker maken met een koplampunit die verleidelijk onder een doek vandaan komt, of door middel van een duister silhouet. Eerder deze week kwam zo’n teaserfoto ook vrij van de nieuwe Porsche Cayenne. Naar aanloop van de officiële onthulling op 29 augustus was er een schets te zien van de populaire premium-SUV.



Online

Bij het Engelse AutoExpress doken echter opeens nietsverhullende beelden op van dezelfde Cayenne. Een aantal dagen te vroeg dus. De door teaserfoto’s murw-gebeukte Britten schroomden geen moment en zetten de foto’s direct online.



Verrassingen

We zien dat de derde generatie Cayenne op designgebied geen wereldschokkende wijzigingen kent. Maar misschien kan Porsche ons verrassen met de specificaties. Op 29 augustus dus, of zouden ze al eerder op straat liggen?