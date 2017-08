Volgens Porsche heeft de nieuwe – derde generatie –Cayenne veel gemeen met de 911. Die overeenkomsten zien wij niet meteen, maar dat de SUV sportiever is dan voorheen, is wel duidelijk.

De derde generatie Cayenne oogt sportiever dan z’n voorganger. Dat is onder meer te danken aan de aangepaste verhoudingen. De SUV is ruim zes centimeter langer dan z’n voorganger en bijna een centimeter lager. Daarbij is hij op een haar na twee meter breed. Ook cosmetisch is hij dynamischer geworden. De luchtinlaten zijn vergroot en aan de achterkant is een horizontale lichtstrip te bewonderen. De wielen kennen standaard een doorsnede van 19-inch, maar exemplaren van 21-inch passen net zo goed.



Vermogenssprong

De toegenomen sportiviteit is verder afleesbaar uit het vernieuwde motorenaanbod bij introductie. Er is een 340 pk sterker 3,0-turbomotor leverbaar (40 pk meer dan voorheen) en de Cayenne S met 2,9-liter V6 bi-turbomotor. De 440 pk van laatstgenoemde betekent een vermogenssprongetje van 20 pk. Wie opteert voor het Sport Chrono pakket ziet de Cayenne S in minder dan vijf tellen accelereren van nul naar honderd.



Terreinmodi

Volgens Porsche beschikt de nieuwe Cayenne over typische sportwageneigenschappen. Zo zijn er verschillende bandenmaten voor en achter gemonteerd en ook achterwielbesturing is voortaan van de partij. Offroad moet de Cayenne beter presteren dankzij active all wheel drive, Porsche 4D Chassis Control, driekamer-luchtvering en Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). Vier terreinmodi zijn te selecteren: Modder, Gravel, Zand of Rotsen.



Slijtage-preventie

De Cayenne biedt nog een heus wereldprimeur. Om slijtage tegen te gaan zijn de stalen remschijven voorzien van een tungsten-carbide coating. Porsche noemt deze techniek PSCB, kort voor Porsche Surface Coated Brake.

De nieuwe Cayenne is per direct te bestellen en wordt dan vanaf 3 december geleverd. De 340 pk sterke Cayenne start bij 109.800 euro, de Cayenne S met 440 pk gaat weg voor 129.100 euro.