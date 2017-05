Carros nieuwsflash: Porsche, BMW en Mercedes-Benz

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van woendag 10 mei: Porsche 718 Cayman GT4 krijgt minimaal 400 pk, Mercedes-Benz A-Klasse komt in alle vormen en maten en BMW introduceert in 2021 niveau-5 in autonoom rijden.

Nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 krijgt minimaal 400 pk

Porsche lijkt dit najaar, of wellicht volgend voorjaar, de nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 te introduceren. Die extreme versie van de 718 Cayman zal net als in de vorige generatie beschikken over een zescilinder boxermotor, waarbij een vermogen van minimaal 400 pk wordt verwacht. Of ditmaal weer de 911 Carrera S als donor voor de krachtbron dient, is echter de vraag. Er gaan geruchten dat dit keer de atmosferische 4,0-liter van de 911 GT3 – in afgezwakte vorm – als basis dient. Opvallend genoeg meldde Porsche zelf vorig jaar al dat de ongeblazen 3,8-liter uit de vorige GT4 gewoon weer van de partij is.





Mercedes-Benz A-Klasse in alle vormen en maten

De Mercedes-Benz A-Klasse is momenteel al in vijf verschillende carrosserievarianten te krijgen, maar dat aantal loopt de komende jaren op tot zeker acht. Zo wordt er een sedan verwacht – Mercedes-Benz toonde immers vorige maand haar Concept A sedan – en vervolgens nog een SUV en een vijfdeurs GLA Coupé. Natuurlijk heeft Mercedes-Benz met de GLA al een SUV in het aanbod, al zal de nieuwe SUV een echte offroad-looks meekrijgen. De GLA is goedbeschouwd vooral een crossover.



BMW in 2021 klaar voor niveau-5 in autonoom rijden

Autonoom rijden kun je naar vijf niveaus indelen. Het zijn 5 ontwikkelingsstadia. Daarbij zijn we momenteel in de tweede fase aanbelandt. De ultieme vorm – je bent geen bestuurder meer, maar passagier – wordt als niveau-5 aangeduid. BMW zegt niveau-5 autonomie al in 2021 te kunnen bieden. Dat lijkt snel, al heeft concurrent Audi 2019 al in gedachten voor een degelijk volledige autonome auto. Haar nieuwe Audi A8 die later dit jaar verschijnt moet niveau-3 al aankunnen. Wat die verschillende niveaus van autonoom rijden nu inhouden? BMW maakte er dit heldere filmpje bij.