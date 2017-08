Pareltje op de Frankfurt Auto Show: de nieuwe Porsche 911 Speedster

Het is al weer 7 jaar geleden dat Porsche haar laatste 911 Speedster introduceerde. Een nieuw exemplaar lijkt mee te komen naar de Frankfurt Auto Show volgende maand.

In 1954 werd de eerste Speedster geïntroduceerd als uitgeklede – en dus goedkopere – versie van de 356. Van een budget-Porsche kun je – zeker tegenwoordig – niet meer spreken, want de exemplaren gebouwd tussen 1954 en 1957 zijn inmiddels razend populair onder verzamelaars. Elke keer als Porsche weer een Speedster uitbrengt, zorgt het ervoor dat de auto verschijnt in een gelimiteerde oplage. Zo werd de laatste 911 Speedster uit 2010 slecht 356 keer gebouwd.



Double-bubble

Na de 356, 930, 964 en 997 Speedster lijkt nu de vijfde generatie aanstaande. De kans is groot dat de oplage wederom 356 exemplaren bedraagt, waarmee Porsche de kopers voor het kiezen heeft. De gelukkigen krijgen – als ze de lijn van de 997 Speedster doortrekken – een auto met een geupgrade motor en de nodige gewichtsbesparingen. Verwacht dus het nodige koolstofvezel. Ook van de partij zijn zeer waarschijnlijk de kenmerkende verkorte voorruit, de ‘double-bubble’-welvingen, een speciaal vervaardige softtop en klassieke Fuchs-velgen. In september weten we weer.