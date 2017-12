In 2019 staat de nieuwe generatie van de Porsche 911 op de planning. Halverwege diens levenscyclus wordt de auto leverbaar als plug-in hybride. Dat is zo rond 2023.

Dit voorjaar nog zei Porsche dat het afziet van een plug-in hybride versie van de 911. Het batterijpakket zou het icoon te zwaar maken en daarmee diens goede prestaties om zeep helpen. Inmiddels is Porsche voornemens toch een stekkerversie van de 911 te introduceren. Niet op korte termijn, maar pas in 2023. Dan is de nieuwe generatie 911 al weer vier jaar in productie en zo halverwege diens levenscyclus is de tijd rijp voor een plug-in hybridevariant. Bij het ontwerp van de nieuwe 911 houdt Porsche derhalve rekening dat er na verloop een accupakket aan boord komt.

Rijbereik

Volgens Oliver Blume, de hoogste baas bij Porsche, wacht het merk onder meer tot 2023 omdat ze dan een beroep kunnen doen op batterijpakketen van de nieuwe generatie. Zo voorspelt Blume een volledige elektrische actieradius van 70 kilometer voor de hybride aangedreven 911.

Ruim voor die tijd komt Porsche al met de Mission E; haar eerste volledig elektrische model.