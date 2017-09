Porsche 911 GT2 RS weet wel raad met rondje Nürburgring-Nordschleife

Porsche mikte zelf op een rondetijd van 7 minuten en 5 seconden, maar zag haar 911 GT2 RS fors sneller rondgaan op de Nürburgring-Nordschleife. De 6.47,3 minuten betekende een toptijd.

Porsche kwam net niet aan de tijd van de elektrische Nio EP9 van eerder dit jaar, want die Chinese recordhouder redde het – onder meer dankzij 1360 pk – in 6 minuten en 45 seconden, maar rap is de tijd van de 911 GT2 RS wel. De Duitse coureurs Lars Kern en de Brit Nick Tandy reden zelfs vijf ronden op rij tijden onder de 6.50 minuten. De GT2 RS raffelde het 20,6 km lange rondje bovendien fors sneller af dan de Porsche 918 Spyder (6 minuut 57).



Razendsnel

De 911 GT2 RS staat te boek als snelste 911 voor straatgebruik. De auto werd deze zomer geïntroduceerd met een 700 pk sterke 3,8-liter zescilinder bi-turbo boxermotor. De achterwielaangedreven tweezitter sprint in 2,8 tellen van nul naar honderd.