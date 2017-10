Toeren als in de jaren zestig: de Porsche 911 Carrera T

In 1968 had Porsche al de 911 Carrera T. Nu is deze Touring terug als lichtgewicht rijdersauto.

De Porsche 911 is er in vele gedaantes. Maar als Touring ontbrak hij nog aan het huidige modelprogramma. Daarom lanceert Porsche in januari de Porsche 911 Carrera T. De Carrera T zet zich in de markt als puristische rijdersauto. Daarom is de nieuwkomer 20 kilo lichter dan de reguliere 911 Carrera. De 1.425 kilo aan leeggewicht wordt verkregen door de installatie van lichtgewicht glas voor achterruit en de zijruiten. Dat de geluidsisolatie daardoor minder is, is in dit geval alleen maar goed, want zo hoor je de 370 pk sterke 3,0-liter zescilinder boxermotor met bi-turbo nog beter. Volgens het zelfde ‘spartaanse’ concept worden de portieren geopend door middel van lussen. Omdat elke gram telt, ontbreekt zelfs de bekende stopwatch op het dashboard. Verder is het mogelijk om het Porsche Communication Management (PCM)-systeem achterwege te laten.



Handbak

Dat de Porsche 911 Carrera T een echte rijdersauto is, blijkt uit de handgeschakelde transmissie met kortere overbrengingen. Ten opzichte van de 911 Carrera beschikt hij over het PASM sportonderstel die de carrosserie met 10 mm verlaagt. Ook is er achterasbesturing leverbaar; een optie die de 911 Carrera niet biedt. De Porsche 911 Carrera T is al met al ietsje sneller dan de 911 Carrera. In de sprint van nul naar honderd scheelt het 0,1 seconde. Sneller sprinten dan in 4,5 tel kan ook, maar dan moet je voor PDK kiezen. Dat maakt je auto 0,3 seconden rapper en bovendien bijna 6.000 euro goedkoper, al breng je dan wel – zo zonder handbak – de gedachte van de 911 Carrera T om zeep.



Contrast

De 911 Carrera T herken je aan zijn geoptimaliseerde voorspoiler, de SportDesign buitenspiegels in agaatgrijs metallic en de nodige 911 Carrera T logo’s. En natuurlijk ontbreken de 20-inch Carrera S wielen niet. De 911 Carrera T is te verkrijgen in zwart, lavaoranje, Indisch rood, racinggeel, wit, Miami blauw, Carrarawit, diepzwart en GT-zilver. In het interieur gelden racinggeel, Indisch rood of GT-zilver dan als contrastkleuren.

De 911 Carrera T staat in januari 2018 in de Nederlandse showrooms. Voor de meest pure versie – die met handbank – ben je 149.016 euro kwijt. De variant met PDK is een stuk goedkoper en kost 143.100 euro.