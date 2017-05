De nieuwe BMW 5 Serie stond in februari al in de showroom, maar nog niet in alle varianten. Langzaamaan druppelt het modelgamma vol.

Sinds afgelopen weekend staat de BMW 5 Serie Touring dan eindelijk ook bij de dealer, een maand of drie na de introductie van de BMW 5 Serie Sedan. Met de komst van de stationwagon-variant zijn nog niet alle motoriseringen beschikbaar voor een proefrit, want op onder meer de 520i – populair in ons land – moet nog tot 1 juli gewacht worden.



Sterke zescilinder diesel

De prijzen voor de BMW 520i zijn inmiddels wel bekend. De 184 pk sterke viercilinder start bij 55.296 euro. Dezelfde motor in combinatie met de Touring betekent een prijskaartje van 58.297 euro. Verder geeft BMW per 1 juli eveneens de 525d vrij – goed voor 231 pk – en de BMW 540d xDrive met 320 pk. Deze varianten kosten respectievelijk 66.806 euro en 83.807 euro. Liefhebbers van een zeer krachtige diesel moeten tot de zomer wachten voor de BMW M550d xDrive. De 400 pk sterke zescilinder sedan is met 109.295 euro bijna het dubbele waard van de BMW 520i.



Touring

De BMW 5 Serie Touring lanceert naast de 520i op 1 juli eveneens de 530i (252 pk / 70.713 euro), 520d (190 pk / 69.311 euro), 525d (231 pk / 71.080 euro) en 540d Touring (320 pk / 87.849 euro). Van dit kwartet zijn alle auto’s voorzien van xDrive, op de 525d na.