Een behoorlijk bommetje: de Polo GTI tikt de 200 pk-grens aan

De historie van de Polo GTI gaat terug tot 1980. Maar nimmer kreeg het bommetje op wielen van Volkswagen zoveel vermogen mee als nu.

Hoewel de Volkswagen Polo GTI al sinds 1980 met regelmaat een opvolger krijgt, zijn de grootste vermogenssprongen vooral van recenter datum. In 1998 kreeg de snelle Polo 125 pk mee, om vervolgens als versies met 150 en 180 pk te verschijnen. In 2014 kwam de magische 200 pk-grens in de buurt toen er een Polo GTI met 192 woest trappelende paarden aan boord te verkrijgen was.



Prestaties

Dat de nieuwe Volkswagen Polo GTI de mijlpaal van 200 pk bereikt, lag dus in de lijn der verwachting. Met dat vermogen gaan behoorlijke prestaties gepaard. De auto is in 6,7 seconden van nul naar honderd te spurten, terwijl de top op 237 km/u ligt. De 2,0-liter turbomotor is verder goed voor 320 Nm aan trekkracht. Dat maximumkoppel is al vanaf 1.500 tpm beschikbaar.



DSG

Standaard is de Polo GTI voorzien van het XDS-sperdifferentieel op de vooras én een adaptief onderstel. De auto is in het begin alleen leverbaar met DSG-transmissie, maar volgend jaar komt er ook een handgeschakelde zesbak beschikbaar.



De GTI-looks bestaat uit de nodige logo’s, de rode lijn in de grille, dubbele uitlaatpijpen en grote lichtmetalen velgen. In het interieur komt de bekende ruitjesstof terug en een GTI sportstuur. Eind deze maand staat de Volkswagen Polo GTI DSG in de showroom voor een vanafprijs van 29.590 euro.