Polestar trapt af met 600 pk sterke tweedeurs coupé

Polestar, de performance-tak van Volvo, gaat door al zelfstandig merk. Haar debuutmodel lijkt een 600 pk sterke tweedeurs coupé te worden.

Waarschijnlijk kunnen we op de autosalon van Franfurt in september kennis maken met het eerste model uit de koker van het Zweedse Polestar. De voormalige performance-tak van Volvo gaat immers op eigen kracht verder. Er wordt gefluisterd dat Polestar aftrapt met een 600 pk sterke tweedeurs coupé. De verwachting is dat het nieuwe model een hybride aandrijflijn meekrijgt. Verder zou de eerste Polestar voornamelijk opgetrokken worden uit koolstofvezel.

Dwarsverbanden

Hoewel Polestar met een eigen merklabel los van Volvo in de markt wordt gezet, blijven de onderlingen banden wel in tact. Zo liet Volvo recent weten dat Polestar baat blijft hebben de schaalvoordelen van Volvo en dat ook op technologisch en bouwkundig gebied beide Geely-dochters met elkaar in contact blijven. Aangenomen wordt dat de eerste Polestar op het SPA (Scalable Product Architecture) platform staat waar ook de Volvo XC60, XC90, V90 en S90 op zijn gebouwd. Polestar blijft op haar beurt optimalisatiepakketten verzorgen voor Volvo.

Historie

De relatie tussen Volvo en Polestar gaat zeker twintig jaar terug. In het begin was Polestar de huistuner, waarna het bedrijf werd ingelijfd. Als zelfstandig merk richt Polestar zich nu op plug-in hybrides en auto’s met een volledig elektrische aandrijflijn.