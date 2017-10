Op 17 oktober komt de eerste coupé van Polestar uit. De contouren die we op de teaserfoto’s zien, doen sterk denken aan de Volvo Concept Coupe uit 2013. En die is fraai gelijnd.

Afgelopen zomer verkondigde Volvo’s huistuner Polestar aan dat het zelfstandig auto’s wilde bouwen. Sportieve elektrische auto’s met het nodige Volvo-sausje. Over anderhalve week zien we het eerste resultaat daarvan in de vorm van een krachtige coupé. En die lijkt erg op de Volvo Concept Coupe uit 2013, als de voortekenen niet bedriegen.



Hybride

Die Volvo Concept Coupe werd vier jaar geleden gepresenteerd als plug-in hybride. Een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor werkte samen met een elektromotor met een systeemvermogen van meer dan 400 pk als resultaat. En de kans is aanwezig dat we die aandrijflijn terug zien komen, maar dan waarschijnlijk met meer vermogen. Bovendien kennen we die combinatie ook al uit de Volvo XC90 T8.

Het is overigens niet zeker of Polestar met een productiemodel tevoorschijn komt. Wellicht is het een studiemodel die aangeeft aan welke designrichting de Zweden denken.