De performance-divisie van Volvo, Polestar, heeft de XC60 onder handen genomen. De plug-in hybride blijft aan de zuinige kant, maar krijgt er toch 14 pk bij.

Nu Volvo per 2019 elk nieuw model van een elektromotor wil voorzien, lijkt het Zweedse merk zich vol te storten op haar groene imago. Dat dit best samen kan gaan met een gezonde dosis sportiviteit, blijkt uit de door Polestar gekietelde Volvo XC60. De performance-divisie van de Zweden verhoogde het vermogen van de 407 pk sterke T8 versie naar 421 pk. Tegelijkertijd is er niet gesleuteld aan de elektrische actieradius, die blijft zo’n 45 kilometer. Het gemiddelde brandstofverbruik komt uit op net iets meer dan twee liter per honderd gereden kilometer. Gek genoeg hebben Volvo en Polestar nog niet vrijgegeven wat de acceleratiecijfers van de getunede Volvo XC60 zijn. De reguliere T8 schiet in 5,3 seconden van nul naar honderd, dus het ligt voor de hand dat de Polestar-versie een paar tienden sneller is.

Op eigen benen

In de nabije toekomst gaat Polestar zich overigens als aparte entiteit richten op de elektrische markt. Polestar gaat stekkerauto’s uitbrengen onder z’n eigen naam en met een eigen logo. Daarnaast blijft het wel optimalisatiepakketten verzorgen voor Volvo.