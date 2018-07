Polestar 2 laat van zich horen

Het eerste model van Polestar, de Polestar 1, moet begin volgend jaar z’n opwachting maken. Later in 2019 wordt dan ook meteen de Polestar 2 gelanceerd. En daar zijn nu iets meer specificaties van bekend.

De eerste Polestar die het levenslicht ziet, de Polestar 1, is nog een plug-in hybride – eentje met overigens wel een behoorlijk elektrische actieradius van 150 kilometer – maar de Polestar 2, die ook in 2019 op de markt komt – zal volledig elektrisch zijn. Op één lading stroom zal die auto tot wel 560 kilometer ver kunnen reiken, liet CEO Jonathan Goodman onlangs weten. Waar de Polestar 1 een sportieve coupé is en de Polestar 3 een SUV, daar zal de Polestar 2 een sedan zijn. Wie de foto’s ziet, de productieversie moet sprekend op de Volvo 40.2 concept car lijken, zal opmerken dat de auto best wel wat SUV-trekjes heeft.



Online bestellen

Ook is al bekend dat de Polestar 2 tot ongeveer 400 pk aan vermogen meekrijgt. De middelgrote Polestar 2 zal waarschijnlijk net als de Polestar 1 straks niet te koop zijn, maar is alleen via een abonnementsvorm te rijden. Eveneens heel hip; de bestellingen kunnen alleen online worden gedaan.