De Polestar 1 maakt indruk met fraai design en sportieve aspiraties

Met de Polestar 1 toont de Volvo Car Group hoe het vanaf 2019 ’s werelds eerste ‘performance’ merk met elektrische modellen wil worden; door middel van een aantrekkelijk ontwerp en – uiteraard – sportieve prestaties.

De Polestar 1 is het eerste model van het nieuwe Polestar-merk. Het is een tweedeurs 2+2 Grand Tourer Coupé, voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. Een puur elektrische sportwagen is het dus niet, al heeft Polestar de elektrische actieradius weten op te krikken naar 150 kilometer. De huidige plug-in hybrides in de markt raken gemiddeld hooguit 50 kilometer ver op basis van de elektromotor. Polestar zegt zelf dus ook: ‘de elektrische GT krijgt ondersteuning van een verbrandingsmotor’.



China

Hoe snel de Polestar 1 in de praktijk is, laten de Zweden nog niet los. Het systeemvermogen van 600 pk en een maximumkoppel van 1.000 Nm zeggen echter genoeg: de coupé wordt pijlsnel. Het duurt nog wel bijna twee jaar voordat de Polestar 1 van de productieband rolt, want het merk spreekt over medio 2019. Daarna zitten er nog drie modellen in het vat, die allemaal uit een nieuwe productiefaciliteit in China komen. De keuze voor het Aziatische land is vanzelfsprekend, omdat eigenaar van Volvo Cars en Polestar de Chinese Zhejiang Geely Holding Group is. De eigenaar investeert liefst 640 miljoen euro om de eerste fase van de product-, merk- en industriële ontwikkeling van Polestar te ondersteunen.



Middelgroot model en SUV

Die drie nieuwe modellen zullen volledig elektrisch zijn, belooft Thomas Ingenlath, CEO bij Polestar: “Alle toekomstige Polestar-modellen worden uitgerust met een volledig elektrische aandrijflijn en onderstrepen onze rol als ’s werelds eerste zelfstandige automerk met uitsluitend elektrische modellen.” De productie van de Polestar 2 start al snel na de Polestar 1, want in de tweede helft van 2019 wordt de fabricage gestart. De Polestar 2 moet een middelgroot model worden dat de Tesla Model 3 als voornaamste concurrent ziet. De Polestar 3 wordt een SUV.



Online bestellen

Voor de Polestar 1 rent u niet naar de showroom, maar pakt u internet erbij. De auto is namelijk alleen online te bestellen op basis van een abonnementsvorm van twee of drie jaar. Er is sprake van een maandtarief waarin alle kosten zijn inbegrepen.