Pininfarina PF0 EV moet ware hypercar worden

Met een vermogen van vermoedelijk minimaal 1.500 pk en een sprint van nul naar honderd in minder dan twee tellen, moet de eerste productierijpe EV van Pininfarina zich meten met ’s werelds meest beruchte ‘hypercars’.



De overtreffende trap van een sportieve auto is een supercar. En dan heb je ook nog de hypercar; modellen die op hun beurt de supercars weer overtreffen. Auto’s die je om de oren slaan met vermogens van meer dan 1.000 pk, met daarbij horende verbluffende acceleratietijden en topsnelheden. Zo’n auto wil de Pininfarina PF0 EV ook zijn.

2 tellen

Deze week is het eerste elektrische productiemodel van Pininfarina onthuld aan een select groepje geïnteresseerden. Daarbij heeft Pininfarina al een en ander verklapt over de prestaties van de auto. De PF0 zou in minder dan twee tellen van nul naar honderd spurten en een topsnelheid hebben van minimaal 300 km/u. De actieradius bedraagt zeker 500 kilometer op één stekkerlading.

Een schets van het interieur van de PF0

Select gezelschap

Geheel in stijl met andere hypercars is de oplage van de PF0 gelimiteerd. Niet meer dan 150 stuks worden ervan gemaakt en vanaf 2020 wereldwijd afgeleverd. Verwacht een prijskaartje van een paar miljoen euro, want de Bugatti Chiron is al als concurrent genoemd. Daarna moeten er meer elektrische modellen van Pininfarina volgen. Er wordt gesproken over drie SUV’s die allemaal voor 2025 zullen verschijnen. De topversie zal een elektrisch aangedreven hoogpotige zijn die de Lamborghini Urus als belangrijkste concurrent ziet. De modellen daaronder willen het respectievelijk de Porsche Cayenne en Porsche Macan moeilijk gaan maken.

Kennis delen

Pininfarina hoefde voor de PF0 niet het wiel opnieuw uit vinden. De Italianen varen inmiddels onder de Indiase vlag van Mahindra. En dat concern is ook de eigenaar van een Formule E-team. Verder is Rimac in de arm genomen voor het onderstel. De Kroatische hypercar-bouwers weten immers wel van wanten, want zij presenteerde hun C_Two met een vermogen van liefst 1.900 pk, verkregen uit vier elektromotoren.