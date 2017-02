Carros nieuwsflash van maandag 13 februari: Emerson Fittipaldi ontwerpt een makkelijk te onderhouden circuitauto, Audi Q8 met extra spierbundels en Toyota Supra laat niet lang meer op zich wachten.

De droomracer van Emerson Fittipaldi

Oud Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi is inmiddels 70 jaar. De Braziliaan bemoeit zich echter nog altijd graag met de racerij. Zo heeft Fittipaldi een raceauto getekend die door Pininfarina ook daadwerkelijk in een beperkte oplage geproduceerd gaat worden. Deze Pininfarina Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo moet zijn opwachting maken op de autosalon van Genève in maart als lichtgewicht – 1.000 kilo zware – circuitauto met een vermogen van 600 pk. Het doel van het ontwerp van de legendarische autocoureur is om circuitauto’s simpeler en daarmee goedkoper te maken. Zo zou de Pininfarina Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo makkelijk – en dus goedkoper – te onderhouden zijn.



Audi RS Q8 quattro moet indruk maken

Audi Q8 quattro komt volgende maand naar Genève als RS-versie met zeker 600 pk, is de verwachting. Het vermogen wordt verkregen uit een V8-biturbo die we onder meer kennen van de Audi RS6. De Q8 zagen we eerder in Detroit als plug-in hybride. Daar werkte een 333 pk sterke 3.0 TFSI samen met een elektromotor en bedroeg het systeemvermogen 450 pk. Met de ruim vijf meter lange coupé-SUV wil Audi de strijd aangaan met onder meer de BMW X6 en Mercedes-Benz GLE Coupé.



Toyota Supra komt er nu echt aan

De Toyota Supra is al jaren niet meer onder ons. En toch werd altijd verwacht dat de sportieve Japanner opnieuw zijn gezicht zou laten zien. Online circuleert nu een mogelijke productfolder van de nieuwe Supra, die dus niet lang meer op zich laat wachten. De Supra vindt zijn basis in de hybride aangedreven FT-1 conceptcar die Toyota een aantal jaar geleden toonde in Detroit. De Supra zal vierwielaangedreven zijn en opgetrokken worden uit lichtgewicht koolstofvezel. Althans, dat willen de geruchten.