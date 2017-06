Peugeot zet sportieve tak ‘on hold’. Globalisering heeft voorrang

Zit je te wachten op een nieuwe GTI van Peugeot? Ga dan vlug wat anders doen. Topman Jean-Philippe Imparato wil eerst dat de Franse trots een heus wereldmerk wordt en gaat daarna pas weer nadenken over sportieve modellen.

Ken je de mop van de nieuwe Peugeot 308 R? Nou die komt niet. Althans, voorlopig niet. De hybride aangedreven 500 pk sterke hot hatch blijft nog zeker op de tekentafel liggen totdat Peugeot z’n zaakjes goed op orde heeft. Topman Jean-Philippe Imparato wil van het Franse merk eerst een ware wereldspeler maken. Tegen het Britse Autocar zegt de CEO: “Momenteel is ons belangrijkste doel om meer dan twee miljoen auto’s per jaar te verkopen, maar ook om onze voetafdruk groter te maken door meer dan de helft van onze auto’s buiten Europa te verkopen. Totdat we zover zijn, ben ik meer geïnteresseerd in auto’s die honderdduizenden keren verkopen dan modellen die goed zijn voor kleinere aantallen.”

Groeimarkten

Peugeot wil met dergelijke volumemodellen vooral zijn slag slaan in China en in Afrika. Voor dat continent denkt Imparato aan de introductie van een pick-up truck. De ontwikkeling van een pick-up zou concern-breed gedragen kunnen worden of door de huidige samenwerking met Toyota uit te breiden. Peugeot wil bovendien terugkeren op de Noord-Amerikaanse markt. Ondertussen gaan we ons gespaarde geld voor een mogelijke opvolger van de RCZ R – of de genoemde Peugeot 308 R – maar stukslaan op een andere Europese krachtpatser. Maar daar komen we wel uit.