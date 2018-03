Peugeot op de luxe-toer: nieuwe 508 First Edition kost bijna 60 mille

Of u de nieuwe Peugeot 508 nou mooi vindt of niet, saai is de auto allerminst. Ook de prijzen zijn spraakmakend, want de auto rijdt binnenkort als First Edition de showroom in voor bijna 58.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug?

De nieuwe Peugeot 508 is een gewaagde auto. Als vijfdeurs coupé lijkt hij in bijna niets op z’n voorganger. En dat is in een wereld waar generatiewisselingen vaak veredelde facelifts zijn, ronduit verfrissend. In zijn nieuwe gedaante flirt de 508 meer dan ooit tevoren met de liefhebbers van Duitse degelijkheid. Wie voorheen dacht aan een Audi A5 Sportback of Volkswagen Arteon, moet in de toekomst ook de Peugeot 508 op z’n wensenlijstje zetten. Althans, als het aan Peugeot ligt.



First Edition

De 508 staat daarom binnenkort in de showroom als zeer rijk uitgerust First Edition. Die auto – in een beperkte oplage van 1.500 stuks – neemt het hoogste uitrustingsniveau als basis; de GT. De speciale versie herken je meteen aan z’n 19-inch lichtmetalen twotone Augusta-wielen. En aan z’n kleur ‘Rouge Ultimate’ of ‘Dark Blue’. Het rood is daarbij voorbehouden aan de 508 First Edition met PureTech 225-benzinemotor, het blauw voor de versie met BlueHDi 180 dieselmotor. Beide uitvoeringen zijn voorzien van de EAT8 automatische versnellingsbak met acht verzetten.



Nachtvisie

De 508 First Edition beschikt onder meer over nachtvisie, naast een assistent die autonoom inparkeren mogelijk maakt. Ook is Active Suspension Control aan boord, adaptieve cruise control met Stop & Go en een rijbaanassitent. Het navigatiesysteem is met het internet verbonden en geeft de route in de 3D weer. Het pretpakket voor snelle beslissers bestaat verder uit een Focal geluidssysteem met 10 speakers waarbij tijdelijk een draadloze koptelefoon van hetzelfde merk wordt geleverd.



Leder en alcantara

In het interieur zijn veel hoogwaardige materialen gebruikt, zoals leder en alcantara voor de bekleding en houten sierelementen in Zebrano-look. Andere fraaie details zijn de zwarte hemelbekleding, koperkleurige stiksels, de full-LED sfeerverlichting en de aluminium pedalen.

Voor de Peugeot 508 First Edition betaal je 57.990 euro als je voor de PureTech 225 kiest. Dieselaars zijn een fractie goedkoper uit; 57.840 euro.