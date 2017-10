Performance Package ontdoet Volkswagen Golf R van begrenzer

De Volkswagen Golf R heeft een topsnelheid van 250 km/u. Met het nieuwe Performance Package gaat de begrenzer er echter af en en kun je 267 km/u rijden op de Autobahn.

Als die nieuwe topsnelheid van 267 km/u je weinig doet, dan koop je de Volkswagen Golf R met Performance Package om z’n uiterlijk. Want met z’n speciale dakspoiler, het getinte glas achter en 19-inch ‘Spielberg’ lichtmetalen velgen maak je de Golf R nog fraaier. Voor de 2.747 euro die het pretpakket kost, heb je bovendien de beschikking over geventileerde schijven voor en achter inclusief zwarte remklauwen met het R-embleem.



Autosportakoestiek

Wie nog eens 3.488 euro klaar heeft liggen, doet zich te goed aan het Akrapovič-uitlaatsysteem dat speciaal voor de Golf R is ontworpen. Het titanium uitlaatsysteem geeft de Golf R dankzij instelbare kleppen een bijzonder fraai geluid. De echte autosportakoestiek wordt benaderd, aldus Volkswagen. Het Akrapovič-uitlaatsysteem is bovendien 7 kilogram lichter dan het standaard uitlaatsysteem.



Het pakket is alleen leverbaar op de Golf R met zeventraps DSG-automaat. Die versie schiet vanuit stilstand in 4,6 seconden naar 100 km/u (en daarmee wordt de variant met handbak met een halve tel verslagen). De Volkswagen Golf R DSG beschikt over 310 pk aan vermogen en vierwielaandrijving en kost 56.650 euro.