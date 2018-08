Peperdure accessoire Rolls-Royce Dawn kost 26.369 euro

De Rolls-Royce Dawn is een vierzits cabrio. Maar wat als je maar met z’n tweetjes wil rondtoeren? Dan dek je de achterste zitplaatsen af met de Aero Cowling. Dat kost je dan wel rum 26 mille.

Dat kan natuurlijk alleen bij Rolls-Royce; een accessoire van 26.369 euro. Want zoveel kost de Aero Cowling waarmee je van de vier- een tweezitter maakt. De speciale afdekplaat is opgetrokken uit aluminium en koolstofvezel en is bedekt met leder en fraai stikwerk. Met een gewicht van slechts 20 kilo is de montage goed te doen.



Slimmigheden

Omdat Rolls-Royce aan alles denkt krijg je bij de aanschaf van de Aero Cowling ook een mooie opberghoes waarin je de achterste hoofdsteunen bewaart, want die moet je wel eerst verwijderen voordat de chique afdekplaat op z’n plek kan. Eveneens handig is de kleine bagageruimte die de Britten in de Aero Cowling hebben verwerkt. Vanzelfsprekend kan het klapdak van de cabrio gewoon open en dicht als de Aero Cowling is gemonteerd.