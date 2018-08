Pebble Beach Concours d’Elegance 2018: de wereldprimeurs

In het Californische Pebble Beach is elke zomer flink wat moois te zien op het wereldberoemde Concours d’Elegance. Veel automerken presenteren er graag hun nieuwe, vaak uiterst exclusieve, modellen. Ook dit jaar:



Bugatti Divo

De Bugatti Divo heeft onderhuids veel gemeen met de Chiron, maar is toch wel een andere auto geworden. Om te beginnen zijn de voor- en achterzijde compleet nieuw. Daarnaast is de Chiron gebouwd om in een rechte lijn heel hard te gaan. Tot wel 420 km/u. De Divo heeft een top van 380 km/u en slooft zich meer uit in de bochten. Al met al moet de Divo dus sneller zijn op het circuit dan de machtige Chiron.

Ferrari 488 Pista Spider

De 1.500 pk aan vermogen die de Bugatti Divo levert, daar kan de Ferrari 488 Pista Spider bij lange na niet aan tippen. Met 720 pk zit de helft er niet eens in. Toch sprint de open versie van de Ferrari 488 Pista in 2,85 tellen van nul naar honderd. Een laag wagengewicht doet een auto immers ook goed.

Lamborghini Aventador SVJ

De Lamborghini Aventador SVJ stelde zich recent al aan de wereld voor door het ronderecord op de Nürburgring af te pakken van de Porsche 911 GT2 RS. Met een vermogen van 770 pk is de SVJ precies 20 pk sterker dan de Aventador SV. Het wagengewicht bedraagt net als bij de SV 1.525 kilo. De 0-100 km/u sprint verloopt in 2,8 tellen, waarmee de Lamborghini Aventador SVJ nagenoeg even snel is als de hierboven genoemde Ferrari 488 Pista Spider. Dankzij flink wat spoilers beschikt de SVJ over 40 procent mer downforce dan de SV. Verder is het onderstel straffer afgesteld.

McLaren 600LT by MSO

Vergelijkbaar rap als de Ferrari 488 Pista Spider en Lamborghini Aventador SVJ is de McLaren 600LT by MSO. Het vermogen van de auto is met 600 pk echter een stuk lager. Feit is dat de McLaren 600LT by MSO zeer licht is als gevolg van het veelvuldig gebruik van koolstofvezel. Hoeveel de auto 600LT precies is afgeslankt, krijgen we binnenkort te horen.

SSC Tuatara

Shelby SuperCars, afgekort SSC, denkt de snelste auto ter wereld te hebben gebouwd. Haar SSC Tuatara moet dus de pijlsnelle Agera RS (447 km/u gemiddeld) aan kunnen. Ruimschoots lukt dat als de beoogde topsnelheid van 484 km/u ook naar het asfalt kan worden vertaald.

Mercedes EQ Silver Arrow

Hoe een jaren dertig-racer van Mercedes-Benz tachtig jaar na dato eruit ziet? De Mercedes EQ Silver Arrow geeft het antwoord. De hedendaagse ’Silberpfeil‘ is een elektrisch aangedreven eenzitter met een vermogen van 750 pk. Het studiemodel heeft 400 kilometer aan rijkweidte op één stekkerlading. In het interieur is een fraaie mix terug te vinden van traditionele materialen en hypermoderne digitale displays.

Audi PB18 e-tron

Audi neemt ook een studiemodel mee naar Pebble Beach Automotive Week in Monterey. De Audi PB18 e-tron is een vooruitblik op hoe het design en de technologie van de sportwagen van de toekomst er uit ziet, aldus de Duitsers. De auto leent stijlelementen van de Audi Aicon uit 2017 en beschikt over een middenmotor. De drie elektromotoren leveren een systeemvermogen van 680 pk, waarbij de piekfunctie zelfs kort 775 pk beschikbaar maakt. De sprint van 0-100 km/u verloopt in dik twee tellen. De solid-state batterij is voorbereid op 800 Volt-laden, waarmee binnen een kwartier een rijbereik van 500 kilometer is behaald.

Infiniti Prototype 10

Het Japanse Inifiniti onthulde vorig jaar de Prototype 9 op Pebble Beach en nu is het dus de beurt aan de Prototype 10. Net als in 2017 is er een knipoog naar de vormen van klassieke racewagens uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw.