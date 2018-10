Panamera stuwt Porsche naar fraaie verkoopcijfers

In deze oktobermaand blikken de meeste automerken terug op de eerste drie kwartalen van het jaar. Porsche doet dat met veel plezier, want onder meer dankzij de Panamera en 911 stegen de wereldwijde verkopen met zes procent.



In de eerste negen maanden van 2018 verkocht Porsche wereldwijd 196.562 auto’s en dat betekent een toename van zes procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hoewel China nog zeer belangrijk is voor de verkopen – met 56.254 afleveringen gaat meer dan een kwart van de auto’s daar naartoe – bleek dat niet de grootste groeimarkt in procenten. China tekende namelijk voor een plusje van vier procent, terwijl in Europa een negen procent meer auto’s werden verkocht. Op ons continent werden liefst 66.551 Porsches afgeleverd. Vooral in thuisland Duitsland blijft men een groot Porsche-fan. Bijna 25.000 Duitsers kochten een auto van het merk.



SUV

Met name de Panamera was in trek. Van dat vierdeurs model werden 60 procent meer auto’s verkocht ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook de iconische Porsche 911 deed het uitstekend. Bijna twintig procent meer 911’s gingen er over de toonbank. Dat neemt niet weg dat Porsche zeer blij is met haar Macan en Cayenne, want de SUV’s werden wereldwijd respectievelijk 68.050 en 49.715 keer verkocht. Ruim meer dan de helft van alle Porsches die in de wereld aan de man wordt gebracht is dus een SUV.



De verwachting is dat Porsche dit jaar meer dan 250.000 auto’s gaat verkopen, wat een recordjaar betekent. In 20177 kwam het tot 246.375 afgeleverde auto’s.