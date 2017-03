Zie hier de eerste stationwagon van Porsche. Eh pardon, de Panamera Sport Turismo

Nu Porsche met een stationwagon komt is het zeker; niets is meer heilig in autoland. Maar stiekem is de Porsche Panamera Sport Turismo gewoon erg fraai en praktisch.

We moesten er flink aan wennen toen Porsche – al weer een lichtjaar geleden – kwam met een heuse SUV. Tegenwoordig wil elk luxemerk zijn eigen Cayenne in het gamma hebben. Of zo’n hoogpotig monster helemaal bij het oorspronkelijke dna past van het merk, is geen issue meer. Het verkoopt gewoon goed en daarmee is het een fundament onder een gezonde toekomst van een merk. De Porsche Panamera werd bij zijn introductie door menigeen met hoon begroet. En zie nu: het is een algemeen geaccepteerd model van de Duitsers. Daarmee is de komst van de Porsche Panamera Sport Turismo geen schok, maar in feite ziet u gewoon de eerste stationwagon van Porsche voor u staan. Wie had dat een tijd geleden ooit gedacht?



Shooting brake

Porsche noemt de nieuwe carrosserievariant heel chique een Sport Turismo. Wij spelen het spelletje mee en noemen het een shooting brake: coupé meets stationwagon. Porsche haalt nog een foefje uit en bestempelt de nieuwe Panamera een 4+1. Ofwel: de auto biedt plaats aan vier volwassenen en dan blijft er nog een mini-zitplaatsje in het midden achterin over. Voor een kind wellicht of om te gebruiken voor je tas.



Turbo

Doordat Porsche spreekt over een lage tildrempel en grote bagageruimte, ben je bijna geneigd de

Panamera Sport Turismo te zien als een gezapige huis-tuin-en-keukenauto. Gelukkig worden we op tijd gered door de specificaties. De Panamera Turbo Sport Turismo – van net geen 200.000 euro – is lijstaanvoerder met 550 pk. De instapversie is de 330 pk sterke Porsche Panamera 4 Sport Turismo die voor € 120.100 op de oprit staat. Al krijg je voor slechts 600 euro meer de Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo mee. En die heeft 462 pk.



Spoiler

Op technologisch gebied is er weinig nieuws onder de zon. Net als de reguliere Panamera is de Sport Turismo vol te hangen met allerlei hulpjes die het rijden comfortabeler, veiliger en sportiever maken. Wel aardig is om de aanwezigheid van de adaptieve spoiler te noemen. De spoiler kan drie standen aannemen en daarmee tot 50 kilogram extra neerwaartse druk – de bekende downforce – genereren. Zo plak je een stuk beter aan het asfalt.



Bagage

Hoewel je zou verwachten dat de Sport Turismo flink meer bagagevolume biedt dan de Panamera limousine, blijkt het in de praktijk een beetje tegen te vallen. Er kan slechts 25 liter meer mee in een normale configuratie. Met de achterbank volledig neergeklapt loopt de winst op tot 50 liter. Dan is het laadvolume gegroeid tot 1.390 liter en dat is natuurlijk wel fors.

De Panamera Sport Turismo is per direct te bestellen, al starten de leveringen pas begin oktober.