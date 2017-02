Als je bij een model het dak eraf zaagt dan wordt–ie uiteindelijk zwaarder. De stijfheid van de auto komt anders in het geding. Pagani bewijst met haar Huayra Roadster – na veel hoofdbrekens – dat het ook anders kan.

“This is the most complicated project we have ever undertaken”, staat te lezen op de website van Pagani. Voor de kleine Italiaanse supercarspecialist is de bouw van haar Huayra Roadster een hele bevalling gebleken. Maar wel een uiterst geslaagde. Het wist de Roadster liefst 80 kilo lichter te maken dan de gesloten variant. En dat is tegen de trend in. Normaal is de open versie altijd zwaarder omdat de verminderde stijfheid door het ontbreken van het vaste dak elders gecompenseerd moet worden.



Composiet

Pagani trok de monocoque op uit een nieuw composiet. Het combineerde naar eigen zeggen Carbo-Titanium met Carbo-Triax HP52. Klinkt geheimzinnig allemaal, maar het resultaat is een toegenomen stijfheid van 52% ten opzichte van de materiaalmix gebruikt in de Huayra Coupe.



Op bestelling

Achter de twee stoelen is door een venster de Mercedes-AMG M158 motor zichtbaar. De twaalfcilinder is speciaal gebouwd voor Pagani en levert een vermogen van 764 pk.



Dakjes

De 1.280 kilo zware Pagani Huayra Roadster kost zonder belastingen 2.280.000 euro en voor dat geld wil je niet natregenen. Daarom biedt Pagani twee dakjes aan. De eerste is een koolstofvezel hardtop met een glazen element in het midden. Optie twee bestaat uit een softtop die een mix is van stof en koolstofvezel. De softtop wordt door Pagani zelf aangeduid als ‘noodoplossing’.

Interesse? Alle honderd bestelformulieren voor de Pagani Huayra Roadster zijn al getekend.