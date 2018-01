Met de LC wil Lexus de Grote Duitse Drie naar de kroon steken. Om het nieuwe model nog meer aantrekkingskracht te geven, lijken een cabrioversie en een zeer sportieve LC F in de maak.

Het Britse Auto Express heeft uit betrouwbare bron opgevangen dat de cabrioversie van de Lexus LC over twee jaar op de markt komt. In 2020 dus. Daarmee hebben de Japanners nóg een ijzer in het vuur om Audi, BMW en Mercedes-Benz van stevige concurrentie te voorzien. Met de nieuwe LS, de luxe limousine, is Lexus dat ook al van plan, zoals wij recent hoorden van Lexus-topman Yoshihiro Sawa.



Aanwinst

De Lexus LC valt met zijn uitgesproken karakter goed in de smaak. ‘Een echte aanwinst’ noemden wij de sportieve coupé al op basis van een rij-impressie. Lexus wil er dit jaar wereldwijd 6.000 van verkopen, waarvan 1.000 in Europa. En dat aantal moet verder omhoog met de komst van een cabrio op basis van de LC, een carrosserievariant die Lexus momenteel niet meer in het modelgamma heeft.

Krachtige LC-F

Naast de open versie van de LC, is er in het aanbod nog plaats voor een krachtigere versie boven de huidige 477 pk sterke LC 500. Lexus denkt aan een versie met 600 pk, aldus Auto Express. Of en wanneer de zeer sportieve LC-F er komt, is nog niet bekend.