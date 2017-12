De Opel Insignia GSi start bij 65 mille. En daar koop je ook dit voor

De topversies binnen de Insignia-reeks – de GSi’s- zijn nu voorzien van een prijskaartje. Instappen kan voor 64.999 euro voor de Grand Sport. Dieselen start bij 72.999 euro.

Een Opel met echt alles erop en eraan. Dat is de Opel Insignia GSi. Je krijgt namelijk een motor met flink wat vermogen (tot 260 pk aan toe), vierwielaandrijving en een zeer rijke uitrusting. Spotgoedkoop is de Opel Insignia GSi echter niet. De Grand Sport 2.0 Turbo met 260 pk en achttrapsautomaat start namelijk bij 64.999 euro. Wie liever de Sport Tourer GSi heeft, moet minimaal 66.499 euro overmaken aan het dealerbedrijf.



Rijke uitrusting

Dieselliefhebbers betalen respectievelijk 72.999 (Grand Sport) om 74.499 euro (Sports Tourer) voor de 210 pk sterke 2.0 Bi-turbo CRDi met 8-trapsautomaat. Net als de benzinevarianten zijn alle modellen voorzien van vierwielaandrijving én van een flinke standaarduitrusting. De Opel Insignia GSi’s beschikken allemaal over het FlexRide-onderstel, speciale 18-inch lichtmetalen wielen en diverse GSi-details in ex- en interieur. Verder zijn elektrische verstelbare voorstoelen met ventilatie-, verwarmings- en massagefuncties, intelligente LED Matrix-verlichting, een head-up display en een 360 graden camerasysteem van de partij.



Audi A6 Avant

Wie met 65.000 tot 70.000 euro gaat shoppen bij de Duitse Drie, komt bijvoorbeeld thuis met een Audi A6 Avant. De 2.0 TFSI quattro S tronic mag weg voor bijna 66 mille. Maar dan beschik je dus ook overl vierwielaandrijving, een berg aan interieurruimte en een vermogen van 252 pk. Voor dik 72.000 euro koop je de A6 Avant 3.0 TDI quattro met 218 pk.

BMW 5 Serie Touring

Bij BMW reken je ruim 70.000 euro af voor de 530i xDrive Touring Executive. Die is ruim, heeft vierwielaandrijving, 252 pk aan vermogen (en daarmee een stuk sneller dan de Opels) en automatische transmissie.



Mercedes-Benz E-Klasse Estate

Mercedes-Benz tot slot zet z’n E-Klasse Estate in om de liefhebber van luxe Duits rijden te bekoren. Een aspirant-koper met 65.000 tot (dik) 70.000 euro in z’n zakken kan kiezen voor de 194 pk sterke 220 d 4MATIC. Die uitvoering kost bijna 70 mille.