Op zoek naar een SUV met pit? De Maserati Levante Trofeo stelt zich voor

Schreven we gisteren nog over de zeer potente Jaguar F-Pace SVR, vandaag is er al weer een nieuwe uitdager in de klasse der SUV’s met pit. Zie hier de 590 pk sterke Maserati Levante Trofeo.

Wie een SUV zoekt met een vermogen tussen de 550 en 600 pk heeft nog best wat huiswerk te doen. Want naast de bekende mastodonten met peper in hun achterste – de Porsche Cayenne Turbo (550 pk), Range Rover Sport SVR (575 pk) en Mercedes-AMG GLE 63S (585 pk) om er een paar te noemen – kun je binnenkort ook kiezen uit de Jaguar F-Pace SVR met 550 pk. En ook de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio met 510 pk is nog het overwegen waard.



Trofeo

Om de keuzestress nog groter te maken komt Maserati nu met de Levante Trofeo. Met z’n vermogen van 590 pk laat hij alle bovenstaande hoogpotigen achter zich en qua prestaties doet de geblokte Italiaan het ook niet onverdienstelijk; de 0-100 km/u gebeurt in een nette 3,9 seconden. Het maximumkoppel is met 730 Nm eveneens het vernoemen waard. De exacte topsnelheid is nog niet bekend maar de Trofeo moet met gemak door de 300 km/u-grens beuken.



Fotomodel

De Italianen gaan eveneens goed los op het uiterlijk. De grille en voorspoiler zijn aangepakt en her en der zijn donkere details aan het exterieur toegevoegd. Wie dat combineert met een donker lak – matgrijs doet het goed als we bijgaande foto’s mogen geloven – krijgt een wonderschone Trofeo afgeleverd. De topversie wordt sowieso altijd afgwerkt met 22-inch wielen en Matrix-led-koplampen.