Op weg naar de 2 miljoen: Audi’s verkopen op recordkoers

Nog maar tien jaar geleden verkocht Audi ongeveer 1 miljoen auto’s per jaar. Tegenwoordig is dat aantal al bijna verdubbeld. Waar in 2017 bijna 1,9 miljoen Audi’s over de toonbank gingen, lijken de Duitsers nu op koers richting de 2 miljoen.

Over het eerste kwartaal van dit jaar verkocht Audi wereldwijd 463.800 modellen. Dat is op een fractie na een toename van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De flinke wereldwijde groei is vooral te danken aan de uitmuntende prestaties in China. Daar werden 41,9 procent meer auto’s door de Duitsers verkocht in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017. Vooral de Audi A4 deed het goed in China, een aantal van 37.350 verkochte middenklassers betekende een enorme groei van ruim 99 procent.

Europese dip

Ook in de Verenigde Staten deed Audi het goed in het afgelopen kwartaal. Daar groeide het aantal verkochte auto’s met ruim 10 procent. De verkoopcijfers voor Europa geeft Audi niet. Ze wil wel kwijt dat de maand maart tegenviel; een min van 5,8 procent werd aangetekend. Volgens het merk met de ringen kwam dat vooral door de uitloop van oude modellen en de introductie van de opvolgers in die maand.

Verdubbeling

Als de wereldwijde groei van 10 procent de komende kwartalen door blijft zetten, zal Audi dit jaar voor het eerst meer dan 2 miljoen auto’s verkopen. In 2017 gingen er immers bijna 1,9 miljoen Audi’s over de toonbank. Als de grens van 2 miljoen auto’s wordt geslecht, heeft Audi in tien jaar tijd te verkopen wereldwijd weten te verdubbelen.