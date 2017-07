Voor op de agenda: 23 september – rally ´Rijden tegen Kanker´

Op 23 september vindt de tweede editie plaats van de rally ´Rijden tegen Kanker´. De rit wordt georganiseerd door KWF Kankerbestrijding Rotterdam in samenwerking met Hermes voor KWF.

Dat studenten meer kunnen dan bier drinken bewijzen de studenten van het Rotterdamsch Studenten Corps (het RSC) en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV). Zij organiseren eind september voor de tweede keer de rally ´Rijden tegen Kanker´. Aan de eerste editie vorig jaar deden 44 equipes mee en 150 deelnemers en voor dit jaar stromen de inschrijvingen al weer aardig binnen. Zo zullen onder meer een Ferrari 208 GTS Turbo, jaren ´70 Porsches en een Alfa Romeo Duetto uit 1969 meerijden. Ook is er voor moderne auto´s plaats.

Betuwe

De rally van dit jaar is uitgezet door rally organisator Henny Miltenburg van Rally Events en doet onder meer de Betuwe aan. De lunchlocatie is immers familielandgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Start en finish zijn in Rotterdam.

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de website ´Rijden tegen Kanker´. Vorig jaar haalden de studenten met de rally 30.000 euro op, bestemd voor KWF Kankerbestrijding.