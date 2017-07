Ook Frankrijk denkt aan ban auto’s met verbrandingsmotor

De verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in Frankrijk moet per 2040 stoppen, als het aan de nieuwe regering van Macron ligt. Een dergelijke ban lijkt ook in de maak voor Duitsland, Noorwegen en Nederland.

Een stad als Oslo wil per 2019 al helemaal af van auto’s met een verbrandingsmotor. Alleen met een elektrisch voertuig mag je je nog bewegen binnen de stadsgrenzen. En vanaf 2025 is in heel Noorwegen geen benzine- of dieselauto meer te koop. In ons eigen land werd dat jaartal ook al genoemd als startpunt van de verkoop van louter duurzame auto’s. Naar een nieuwe benzine- of dieselauto is het dan vergeefs zoeken in de showroom, als het aan de PvdA ligt. De VVD is echter fel tegen, dus het is nog maar zeer de vraag of we over 8 jaar al onze benzineslurpers en dieselstokers moeten missen.

C02-neutraal

Vergelijkbare geluiden voor een ban van vervuilende auto’s klinken uit Duitsland en zelfs India. Beide landen hebben 2030 als overgangsjaar in gedachten. In Frankrijk doen ze het iets rustiger aan, maar toch moet er vanaf 2040 geen benzine- of dieselauto meer te koop zijn. Althans, dat kondigde de Franse minister van milieu, Nicolas Hulot, deze week aan. In 2050 moet Frankrijk helemaal C02-neutraal zijn.

Verbod op oude modellen

Frankrijk wil een eerste stap zetten door oudere benzine- en dieselmodellen te verbieden. Diesels van voor 1997 gaan binnenkort in de ban, samen met benzineauto’s gebouwd voor 2001. Franse merken als Citroën, DS en Peugeot hebben al aangegeven dat ze hun modelaanbod de komende jaren gaan elektrificeren. Een vergelijkbaar geluid klonk eerder deze week ook al uit Zweden, waar Volvo aankondigde dat het per 2019 alleen nog auto’s op de markt brengt voorzien van enige vorm van elektrificatie. Naast plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s gaat het om ‘mild hybrids’; auto’s met een 48 Volt–systeem.