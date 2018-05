Onrealistische vanafprijs en genadeloos testoordeel: Tesla Model 3 nog zwaarder onder vuur

Dat de Tesla Model 3 te langzaam van de band rolt is niet z’n enige probleem. Ook de beloofde instapversie voor 35.000 dollar lijkt niet haalbaar. En dan blijkt er met de auto zelf ook van alles mis.

Een echte Tesla voor slechts 35.000 dollar. Dat beloofde topman Elon Musk ruim twee jaar geleden toen hij de orderboeken openstelde voor de Model 3. Binnen no-time waren er honderdduizenden bestellingen binnen. Maar nu de productie eenmaal – zeer moeizaam – is gestart, lijkt die scherpe vanafprijs niet meer haalbaar, valt te lezen in een opiniestuk van het toonaangevende Amerikaanse zakenblad Forbes.

Verlies

Als Tesla de Model 3 massaal voor de instapprijs van 35.000 dollar van de hand zou doen, zou ze het financieel niet meer kunnen bolwerken, is de boodschap van het artikel. In het afgelopen kwartaal moesten de Amerikanen namelijk een verlies van 709,6 miljoen dollar optekenen. Daar staat dan wel een bedrag van 3,2 miljard dollar tegenover, want zoveel heeft Tesla nog in kas, aldus de spraakmakende autobouwer.

Doodsteek

In het artikel van Forbes wordt Rebecca Lindland aangehaald, een analist van automotive onderzoeksbureau Kelley Blue Book. Zij denkt dat Tesla de basisversie van de Model 3 niet meer gaat bouwen. Ze refereert naar een recente tweet (van 20 mei) van Tesla-topman Elon Musk waarin hij stelt dat de productie eerst moet worden verhoogd naar 5.000 stuks per week, voordat de Model 3 in basisuitrusting van de band kan rollen. “Het nu verschepen van de goedkoopste Model 3 zou Tesla geld kosten en de doodsteek betekenen”, aldus Musk. Het gaat zeker 3 tot 6 maanden duren voordat de beoogde productiecapaciteit van 5.000 wekelijkse eenheden is behaald. Lindland verwacht dat uitstel ook afstel betekent. Tesla deed dat namelijk ook al in 2013. De Model S zou net geen 50.000 dollar kosten in de basisversie, maar ook die goedkope variant blies Musk af. De officiële lezing was ‘vanwege een gebrek aan vraag’, maar bij die uitleg kunnen vraagtekens worden gezet.

Dat Tesla liever duurdere versies van de Model 3 verkoopt blijkt ook uit de aankondiging eerder deze week dat er een vierwielaangedreven versie aankomt en Performance-variant. En die zijn beide flink duurder.

Remweg

Het Amerikaanse Consumer Reports kwam deze week naar buiten met een testrapport over de Model 3. Volgens de onafhankelijke consumentorganisatie werken de remmen van de auto maar matig en is de bediening niet in orde. Volgens Consumer Reports is de remweg van de Model 3 langer dan die van de Ford F-150. En dat is een gigantische pick-up truck. Tesla zelf weerspreekt de lange remweg. De auto staat bij een volledige stop bij 100 km/u niet naar de geteste 46 meter stil, maar al na 40 meter, beweert het bedrijf.