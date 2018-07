One-offs: BMW i3 en i8 met echt goud in de lak

Omdat sterrenstof iets te veel van het goede was, zijn twee unieke versies van de BMW i3 en i8 in 24 karaat goud gespoten. Niet omdat een rijke Arabier dat wenst, maar voor een goed doel.

BMW Tsjechië vond het een alleraardigst idee om zowel een i3 als een i8 een gouden laagje mee te geven. Echt goud wel te verstaan, want in de speciale lak is 24 karaat verwerkt. De voorzijde van beide auto’s zijn in goud uitgevoerd, maar richting de achterzijde gaat het goud over in zwart. Het idee is om een sterrenhemel na te bootsen. De beide one-offs zijn dan ook gedoopt tot Starlight Editions.



Koning Midas

Even wat goudsnippers in een pot verf gooien was er overigens niet bij. Het goud is in vier lagen op de auto’s aangebracht, waarvan de laatste met de hand. Ook schijnen er twee vernislagen te zijn gebruikt om zo een extra diepe glans te creëren. Koning Midas zou er haast jaloers op worden.



Starlight Edition

In het interieur is er met de goudlak de dorpels versierd en je kunt op een speciale plaquette lezen dat het hier om de ‘STARLIGHT Edition one of one’ gaat. Beide auto’s worden binnenkort geveild voor het goede doel, dus als je nog wat geld – of goudstaven – over hebt, bied mee!