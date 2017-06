One-off: de McLaren 720S opgetrokken uit 280.000 Lego-steentjes

‘Van Lego kun je alles maken’, klinkt het in het aloude reclamedeuntje. McLaren bewijst op het Goodwood Festival of Speed dat je met de plastic steentjes ook een 720S kan nabouwen.

Echt uniek is het niet om een auto op te trekken uit Lego-steentjes. Eerder werd al een levensgrote Ford Explorer met Lego nagebouwd en ook zagen we al een Ford Mustang uit 1964 in de overbekende Deense blokjes.



Monsterklus

De Lego-McLaren 720S is echter een waar kunststukje omdat er 280.000 stukjes voor nodig zijn om hem te maken. De eerste 267.300 zijn door een professioneel Lego-team – 6 man sterk – in 2.000 uur al geplaatst. Op basis van officiële bouwtekeningen wel te verstaan, want de auto moet wel echt gaan lijken. De laatste 12.700 stuks worden de komende dagen door bezoekers aan het Goodwood Festival of Speed aan het bouwwerk toegevoegd. Niet lukraak, is te hopen.

Als de Lego-McLaren 720S binnenkort af is, zal het gevaarte circa 1.600 kilo wegen. Dat is meer dan het origineel. Hoogstwaarschijnlijk zorgt het stalen frame voor de meeste kilo’s.