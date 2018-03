Ondertussen bij Tesla: vrijwillige productiestop van 4 dagen

Bent u één van de ruim 400.000 mensen die een Tesla Model 3 heeft besteld? Dan hoort u niet graag dat de productie onlangs compleet stil lag. Het goede nieuws: de fabricagestop was nodig voor opschaling van de productiecapaciteit.

Tussen 20 en 24 februari lagen de productielijnen van zowel de Tesla-fabriek in het Amerikaanse Fremont als de Gigafactory 1 in Nevada compleet stil, zo blijkt uit recente berichtgeving van het financiële persbureau Bloomberg. Slecht nieuws lijkt op het eerste gezicht, want Tesla loopt bij de productie van haar Model 3 al achter op haar planning. Toch moet de productiestop met positivisme worden bekeken, als het aan Tesla ligt. Volgens de bouwer van volledig elektrische auto’s was het stilleggen van de fabricage gepland en nodig om verbeteringen door te voeren aan de productielijnen. Zo zijn de vier werkdagen gebruikt om de automatiseringsgraad van beide fabrieken te vergroten en om bestaande knelpunten te verhelpen.

Beurswaarde

Tesla wil de komende tijd de productie van haar nieuwste model flink opschalen. Aan het eind van deze maand moeten er wekelijks 2.500 auto’s van de band rollen om aan het einde van juni naar 5.000 exemplaren per week te gaan. Ondertussen groeit de beurswaarde van Tesla hard door. Met een waarde van ruim 55 miljard dollar is het bedrijf van Elon Musk gerenommeerde autobouwers als Ford en General Motors al voorbij gestreefd. In totaal is de nieuwe Model 3 wereldwijd ruim 400.000 keer besteld.