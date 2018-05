Ondertussen bij Tesla: hackathon moet knelpunten in productie oplossen

Topman Elon Musk van Tesla zit nog steeds met het probleem dat de productieaantallen van de Model 3 achterblijven bij de prognose. Als nieuw redmiddel heeftTesla een hackathon uitgeschreven om de knelpunten in de productie weg te nemen.

Dat de ketting net zo sterk is als de zwakste schakel weten ze bij Tesla als geen ander. Momenteel loopt de bijna volledig geautomatiseerde productie van de nieuwe Model 3 op rolletjes, ware het niet dat er nog een paar knelpunten in het proces zijn. Twee robots kunnen het gewenste tempo van 5.000 Model 3’s per week niet aan. Als het gevolg van het stel slome duikelaars komt Tesla voorlopig uit op dik 2.000 auto’s per week.

Hack-wedstrijd

Tesla denkt beide robots flink wat peper in hun achterste te kunnen geven door de software aan te passen. Het altijd eigenzinnige Tesla besloot daarvoor een hackathon te organiseren; externe programmeurs zijn uitgenodigd om het in een wedstrijd tegen elkaar op te nemen. De hacker/programmeur met de beste oplossing gaat er vandoor met het prijzengeld. Twee dagen geleden tweette Musk namelijk het volgende antwoord op de aanhoudendende kritiek op z’n bedrijf dat het maar niet in staat is het productievolume te verhogen: “De kritiek is terecht, maar we lossen het snel op. Hackathon is nu aan de gang om de twee ergste knelpunten in de robotproductie weg te nemen. Ziet er goed uit”.

Handenarbeid

Eerder deze maand ging Musk al door het stof bij een aandeelhoudersvergadering. De excentrieke topman had het erover dat Tesla fouten heeft gemaakt door teveel automatisering tegelijk te willen introduceren in het productieproces. Als tijdelijk oplossing heeft Tesla delen van het geautomatiseerde proces teruggebracht naar semi-geautomatiseerde handelingen en zelfs naar ouderwetse handarbeid.