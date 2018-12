Onderdelenfabrikant ZF ontwikkelt exterieur-airbags

De Duitse onderdelenfabrikant ZF heeft een airbag ontwikkeld voor aan de buitenzijde van auto’s. De airbags werken alleen aan de flanken en reduceren zwaar letsel tot 40 procent.

De zij-airbags die ZF heeft bedacht zijn tot drie keer groter dan de grootste gordijn-airbag. Het doel van de zachte kussens aan weerzijden is om de impact van aanrijdingen in de flanken flink te verminderen. Volgens de Duitsers reduceren de vernieuwende exterieurairbags zwaar letsel tot 40 procent.

Slimme techniek

Een airbag aan de buitenzijde van een auto monteren lijkt relatief makkelijk. In principe hanteert ZF dezelfde opblaastechniek en materialen als bij een interieurairbag, maar het grote verschil is dat de buitenairbags zich al moeten ontvouwen voordat de auto geraakt wordt. Via een radar, lidar en camerasensoren weten de airbags precies wanneer dat het geval is. In 100 milliseconden ontvouwen de stootkussens zich, waarna een flink deel van de botskrachten worden geabsorbeerd.

ZF gaat de exterieurairbags in 2019 testen. De airbags zijn al in ontwikkeling, maar nog niet in serieproductie.



Michelin-mannetje

ZF is overigens niet de eerste fabrikant die met exterieurairbags komt. Volvo toonde een aantal jaar geleden al de voetgangersairbag die zich rondom de voorruit uitvouwt en ook zagen we van de Zweden de External Vehical Protection (EnVeloP); een gigantische airbag die de complete auto inpakt als een Michelin-mannetje. En een jaar geleden patenteerde General Motors voetgangersairbags.